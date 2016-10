Premieren- Tor von Fuchs für Leicester City!

Ex- Fußball- Nationalspieler Christian Fuchs hat am Samstag in der englischen Premier League sein erstes Pflichtspieltor für Leicester City erzielt. Gegen Crystal Palace traf der Niederösterreicher in der 80. Minute zum 3:0, der amtierende Meister gewann schließlich 3:1. Stoke City setzte sich mit Marko Arnautovic 2:0 bei Hull City durch.