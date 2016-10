Positiver Dopingtest: Tyson Fury erklärt Rücktritt

Der 28- Jährige muss aber ohnehin mit einer Sperre wegen Dopings und der Aberkennung seiner WM- Titel rechnen. Bei einer Kontrolle am 22. September war er in einer A- Probe positiv auf Kokain getestet worden. Einen Tag später hatte Fury den für den 29. Oktober geplanten Rückkampf gegen Klitschko abgesagt. Als Begründung wurden gesundheitliche Schwierigkeiten angegeben. In britischen Medien war die Rede von psychischen Problemen.

Anhörung wegen Dopingvorwürfen am 4. November

Zudem ist ein weiteres Doping- Vergehen ungeklärt. Im Frühjahr 2015 soll Fury die Einnahme des anabolen Steroids Nandrolon nachgewiesen worden sein, hatten britische Zeitungen vor Monaten berichtet. Der britische Boxverband wollte den Vorwurf nicht bewerten und schob die Verantwortung an die Anti- Doping- Behörde UKAD ab. Dazu soll es am 4. November eine Anhörung geben.

Foto: APA/dpa/Rolf Vennenbernd

Immer wieder Verschiebung des Klitschko- Rückkampfs

Fury hatte Klitschko im vergangenen November durch einen Punktsieg überraschend als Mehrfach- Weltmeister entthront. Der Rückkampf sollte zunächst am 9. Juli in Manchester stattfinden. Zwei Wochen vor dem Termin hatte Fury das Duell wegen einer angeblichen Knöchelverletzung jedoch abgesagt. Zeitgleich feierte er bei der Fußball- EM in Frankreich mit englischen Fans in einer Bar in Nizza.

Hier im Video sehen Sie, wie Fury bei der Fußball- EM in Frankreich mit den englischen Fans feiert!

Am Samstag machte er sich über den jüngsten Dopingverdacht gegen ihn lustig. Auf seinem Twitter- Account veröffentlichte er eine Fotomontage aus dem Filmklassiker Scarface, wo Gangster Tony Montana, gespielt von US- Schauspieler Al Pacino, vor einem Berg Drogen sitzt. Fury ersetzte Al Pacinos Antlitz durch sein eigenes. Seither lautet sein Twitter- Name Tysonmontana.