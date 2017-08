Pole in Spa! Hamilton zieht mit Schumacher gleich

Lewis Hamilton arbeitet weiter mit Hochdruck an seinem Legenden- Status in der ewigen Formel- 1-Geschichte. Am Samstag rückte er der sportlichen Unsterblichkeit ein Stück näher: Die Bestzeit im Qualifying für den Großen Preis von Belgien bedeutet für den britischen Mercedes- Star die 68. Poleposition seiner Karriere. So viele hatte vor ihm nur Allzeit- Hero Michael Schumacher eingefahren.