"Pole" für Damir, Posse um Didi, Posten für Steff?

So schnell geht es in Hütteldorf dann doch nicht. Bis Ende der Woche soll der Büskens- Nachfolger feststehen. Im Idealfall. Wobei es nicht ideal ist, dass der Coach vor seinem Chef, dem Sportdirektor, geholt wird. Was viele als Indiz dafür werten, dass der Posten des Geschäftsführers Sport bis zum Sommer für Steffen Hofmann freigehalten werden könnte.

Foto: GEPA

Hofmann Sportdirektor?

"Es gibt keinen schnelleren Weg, sich alles, was man über Jahre aufgebaut hat, kaputt zu machen", mit diesen Worten hatte Rapids Fußball- Gott noch im August eine Zukunft als Trainer ausgeschlossen. Aber nicht als Sportdirektor. Nur fehlt dem 36- Jährigen dafür die Erfahrung, könnte er seinen Legenden- Status auch ankratzen. Riskant. Aber wenn es bis dahin mit dem neuen Trainer gut läuft.

"Präsi" Krammer, Minister Doskozil, Geschäftsführer Peschek - und Bald-Sportdirektor Hofmann? Foto: GEPA

Altach rüstet für Canadi- Abgang

Und da scheint Damir Canadi in der Poleposition. Denn in Ebreichsdorf bereitet man sich darauf vor, dass der Ostligist Goran Djuricin an Altach verliert. Als Canadi- Nachfolger. Rapid könnte die mittlere sechsstellige Ablösesumme - laut Ausstiegsklausel - locker stemmen. Aber: Der 46- Jährige absolvierte 1989 eine (!) Partie für die Austria. Das kommt nicht bei allen gut an. Wenn man deshalb die Finger von ihm lässt, wär's peinlich. So man ihm jetzt Rapid zutraut.

Slomka, Veh, Schaaf, Kranjcar ...

Weshalb nach Kühbauer, Herzog und Doll (D) jetzt auch noch die vereinslosen Yakin (Sz), Slomka, Veh, Schaaf (alle D) und Krancjar (Kro) ins Gerüchte- Spiel gebracht wurden. Als "Futter" für die Stammtische.