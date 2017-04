Das passiert heute in der weiten Sportwelt abseits unserer Top- Storys:

8:58 Uhr: +EISHOCKEY+

Grabner und die NY Rangers im NHL- Play- off in Führung

Die New York Rangers mit dem Villacher Eishockey- Stürmer Michael Grabner sind in der ersten Play- off- Runde der National Hockey League (NHL) gegen die Montreal Canadiens in Führung gegangen. Die Rangers feierten am Donnerstag in Montreal einen 3:2- Sieg nach Verlängerung und liegen in der "best of seven"- Serie mit 3:2 voran. Am Samstag können sie im Madison Square Garden den Aufstieg fixieren.

8:50 Uhr: +BASKETBALL+

Pöltl schlittert mit Raptors in klare Niederlage

Die Toronto Raptors sind in der Nacht auf Freitag in eine 77:104- Pleite bei den Milwaukee Bucks geschlittert. Sie liegen damit in der "best of seven"- Serie der ersten Runde im NBA- Play- off 1:2 zurück. Im vierten Spiel am Samstag (21 Uhr), neuerlich in Wisconsin, stehen Jakob Pöltl und seine Teamkollegen somit bereits ein wenig unter Druck.

23:55 Uhr: +LEICHTATHLETIK+

Hürdensprint- Olympiasiegerin Rollins für ein Jahr gesperrt! Hürdensprint- Olympiasiegerin Brianna Rollins ist von der US- Anti- Doping- Agentur für ein Jahr gesperrt worden. Die 25- jährige Afroamerikanerin habe laut Mitteilung vom Donnerstag im Vorjahr mehrfach Verstöße gegen die Meldepflicht ihres Aufenthaltsorts begangen und deshalb drei Dopingtests im Zeitraum von April bis September 2016 verpasst. Die Sperre gilt rückwirkend mit 19. Dezember 2016, womit Rollins die komplette WM- Saison versäumt.

22:13 Uhr: +HANDBALL+

Favoritensiege in den HLA- Viertelfinal- Auftaktspielen! Im Gegensatz zu Rekordmeister Bregenz, der am Vortag zu Hause gegen Schwaz 24:27 verloren hatte, haben sich am Donnerstag die Favoriten in den Viertelfinal- Auftaktspielen der Handball Liga Austria (HLA) durchgesetzt. Titelverteidiger Margareten tat sich beim 30:29- Zittersieg über Linz extrem schwer. Hard und Krems feierten dagegen klare Heimsiege gegen Ferlach (30:20) bzw. Westwien (35:27).

22:01 Uhr: +TURNEN+

Österreicherinnen bei EM nicht im Finale! Österreichs Damen- Trio Jasmin Mader, Marlies Männersdorfer und Bianca Frysak hat es am Donnerstag bei der Turn- EM in Cluj- Napoca nicht ins Mehrkampf- Finale geschafft. Die Tirolerin Mader wurde in der Qualifikation 34., sie verpasste das Finale der besten 24 und zwei Zehntel Punkte, ist aber für die Entscheidung am Freitag zweiter Ersatz (bereinigte Liste, maximal zwei pro Land startberechtigt). Die Vorarlbergerin Männersdorfer landete an der 48. Stelle und die Wienerin Frysak kam unter 106 Turnerinnen aus 35 Ländern auf Rang 57.

21:37 Uhr: +JUDO+

EM- Ergebnisse vom Donnerstag!

Männer:

Klasse bis 60 kg: 1. Robert Mischwidobadse (RUS) - 2. Janislaw Gertschew (BUL) - 3. Francisco Garrigos (ESP) und Orchan Safarov (AZE)

Klasse bis 66 kg: 1. Georgi Zantaraja (UKR) - 2. Adrian Gomboc (SLO) - 3. Matej Poliak (SVK) und Nijat Shikhalizada (AZE) - in Auftaktrunde out: Andreas Tiefgraber (AUT)

Frauen:

Klasse bis 48 kg: 1. Daria Bilodid (UKR) - 2. Irina Dolgowa (RUS) - 3. Eva Csernoviczki (HUN) und Monica Ungureanu (ROU)

Klasse bis 52 kg: 1. Majlinda Kelmendi (KOS) - 2. Alesja Kusnezowa (RUS) - 3. Evelyne Tschopp (SUI) und Joana Ramos (POR)

Klasse bis 57 kg: 1. Priscilla Gneto (FRA) - 2. Theresa Stoll (GER) - 3. Nora Gjakova (KOS) und Helene Recevaux (FRA)

19:05 Uhr: +FUSSBALL+

Tottenhams U23- Trainer Ehiogu kollabiert! Der U23- Coach des englischen Premier- League- Klubs Tottenham Hotspur, Ugo Ehiogu, ist am Donnerstag auf dem Trainingsgelände zusammengebrochen. "Ugo Ehiogu ist derzeit im Krankenhaus, nachdem er auf unserem Trainingsgelände zusammengebrochen ist", hieß es vonseiten der "Spurs". Der 44- jährige Ex- Teamspieler von England sei noch vor Ort medizinische erstversorgt worden, bevor er mit einem Rettungswagen in die Klinik gebracht wurde. Der ehemalige Innenverteidiger spielte während seiner aktiven Zeit unter anderem für Aston Villa und Middlesbrough in der Premier League.

18:51 Uhr: +EISHOCKEY+

NHL- Klub Buffalo feuert General Manager und Trainer! Die Buffalo Sabres haben sowohl ihren General Manager Tim Murray als auch Coach Dan Bylsma gefeuert. Dieser Schritt kam nicht überraschend, nachdem der Ex- Klub von Österreichs Eishockey- Star Thomas Vanek zum bereits sechsten Mal in Serie die Play- offs der National Hockey League verpasst hatte.

18:22 Uhr: +RADSPORT+

Brite Thomas verteidigte Alps- Gesamtführung erfolgreich! Der britische Sky- Radprofi Geraint Thomas hat am Donnerstag auf der vierten Etappe der Tour of the Alps seine Gesamtführung erfolgreich verteidigt. Der Tagessieg ging nach 165,3 Kilometern von Bozen nach Cles an den Italiener Matteo Montaguti, der sich im Sprint gegen den Franzosen Thibaut Pinot durchsetzte. Pinot ist nun 13 Sekunden hinter Thomas Gesamtzweiter. Bester Österreicher war auf dem Teilstück mit den zwei Bergwertungen Mendelpass (1.363 m) und dem Brezer Joch (1.391 m) sowie insgesamt 3.459 Höhenmetern erneut Sebastian Schönberger vom Team Tirol Cycling, der als 64. 7:49 Minuten auf die 48- köpfige Spitzengruppe verlor. Auch in der Gesamtwertung ist der 22- jährige Oberösterreicher als 52. bester ÖRV- Profi.

17:51 Uhr: +LEICHTATHLETIK+

Ex- Hochsprung- Star Mason bei Motorrad- Unfall getötet! Ex- Hochsprung- Star Germaine Mason, der 2008 in Peking Olympia- Silber gewonnen hatte, ist bei einem Motorrad- Unfall auf Jamaika ums Leben gekommen. Laut Polizeiangaben verlor der 34- Jährige in den frühen Morgenstunden (Ortszeit) in der jamaikanischen Hauptstadt Kingston die Kontrolle über sein Motorrad. Mason, ein enger Freund von Jamaikas Fabelsprinter Usain Bolt, wurde in Kingston geboren, trat aber ab 2006 für Großbritannien an.

17:25 Uhr: +TRIATHLON+

Kräftemessen zwischen Europa, USA und Rest der Welt ab 2018! Ab 2018 soll es mit dem "Collins Cup" ein Triathlon- Pendant zum Ryder Cup im Golf, dem traditionellen Team- Kräftemessen zwischen den Top- Profis aus Europa und den USA, geben. Im Triathlon wird es jedoch durch eine zusätzliche internationale Auswahl sogar zu einem Dreikampf kommen. Eine Mannschaft besteht aus je sechs Frauen und Männern. Die "Collins Cup"- Premiere soll im Juni 2018 stattfinden. Namensgeber des Kräftemessens der weltbesten Triathlon- Teams über eine Langdistanz ist der US- Amerikaner John Collins, der 1978 in Honolulu den ersten Ironman auf Hawaii lanciert hatte.

16:14 Uhr: +FUSSBALL+

Goalie Riegler verlängert bei SKN St. Pölten bis 2019! Bundesligist SKN St. Pölten hat den Vertrag von Einsergoalie Christoph Riegler bis 2019 verlängert. Das gaben die Niederösterreicher am Donnerstag bekannt. Der 25- Jährige schaffte aus dem Nachwuchs von St. Pölten den Sprung in die Kampfmannschaft.

15:06 Uhr: +MARATHON+

London- Olympiasiegerin Gelana sagt für Hamburg ab! Die 32. Auflage des Hamburg- Marathons findet am Sonntag ohne Topfavoritin Tiki Gelana aus Äthiopien statt. Die Olympiasiegerin von London 2012, deren Bestzeit bei 2:18:58 Stunden liegt, ist verletzt.

14:06 Uhr: +FUSSBALL+

Wiener Derby ausverkauft! Das 321. Wiener Fußball- Derby zwischen Rapid und Austria geht am Sonntag (16.30 Uhr) erwartungsgemäß vor vollen Rängen und damit über 25.000 Zuschauern über die Bühne. Die Partie im Allianz Stadion ist seit Donnerstagnachmittag ausverkauft, gab der Rekordmeister bekannt.

13:52 Uhr: +GOLF+

Guter Auftakt von Wiesberger in Shenzhen! Golfprofi Bernd Wiesberger ist ein guter Auftakt ins Turnier der Europa- Tour in Shenzhen (China) gelungen. Der Burgenländer spielte am Donnerstag vor dem Abbruch wegen Dunkelheit auf 16 Löchern vier unter Par, womit er in den Top Ten rangierte. In Führung lag Bubba Watson mit sechs unter, der US- Star spielte wie seine fünf einen Schlag zurückliegenden Verfolger die 18 Löcher fertig.

13:36 Uhr: +JUDO+

Auftaktniederlage für Tiefgraber bei EM in Warschau! Andreas Tiefgraber hat bei den Judo- Europameisterschaften in Warschau in der Klasse bis 66 Kilogramm eine Auftaktniederlage bezogen. Der Russe Kamal Chan- Magomedow - Weltmeister 2014 und Europameister 2015 - setzte sich am Donnerstag gegen den 23- jährigen Österreicher mit einer Waza- ari- Wertung durch. Am Freitag sind für den ÖJV Kathrin Unterwurzacher und Magdalena Krssakova (beide bis 63 kg), Michaela Polleres (bis 70), sowie Lukas Reiter und Christopher Wagner (beide bis 73 kg) im Einsatz.

12:38 Uhr: +FUSSBALL+

Aigner verlängert Vertrag in Altach

Stürmer- Routinier Hannes Aigner hat seinen auslaufenden Vertrag beim Bundesligisten SCR Altach um ein Jahr bis Sommer 2018 verlängert. Das gab der aktuelle Tabellenvierte am Donnerstag bekannt. Aigner spielt seit 2012 für die Vorarlberger, bisher gelangen ihm im Altach- Dress 70 Treffer.

"Hannes Aigner ist seit Jahren eine wichtige Stütze in unserer Mannschaft, der in jeder Saison seine Tore gemacht hat. Mit seiner Erfahrung ist er für die Entwicklung der jungen Spieler von großer Bedeutung", sagte Altachs Sport- Geschäftsführer Georg Zellhofer über den 36- Jährigen.

11:21 Uhr: +RADSPORT+

Preidler im erweiterten Giro- Kader von Sunweb

Radprofi Georg Preidler steht im erweiterten Aufgebot des Sunweb- Teams für den 100. Giro d'Italia (5. bis 28. Mai). Im Vorjahr hatte der Steirer bei der Italien- Rundfahrt den Sieg auf der Königsetappe als Dritter nur hauchdünn verpasst. Das derzeit noch 13 Mann umfassende Aufgebot der deutschen Mannschaft wird von den Niederländern Tom Dumoulin und Wilco Kelderman angeführt.

Bis Ende des Monats wird der Kader noch auf die neun Fixstarter reduziert. Mit Patrick Konrad (Bora) und Felix Großschartner (CCC) dürften zumindest noch zwei weitere Österreicher den Giro bestreiten.

10:51 Uhr: +BASKETBALL+

Golden State auch ohne Durant souverän

Die Golden State Warriors sind im Play- off der NBA auch ohne ihren Superstar Kevin Durant auf Kurs geblieben. Der Titelfavorit setzte sich am Mittwoch im zweiten Spiel der ersten Runde gegen die Portland Trail Blazers mit 110:81 durch. In der "best of seven"- Serie führen die Kalifornier 2:0.

Durant fehlte wegen einer Wadenblessur, die er sich im Auftaktspiel zugezogen hatte. Seine Kollegen Stephen Curry und Klay Thompson kamen auf 19 bzw. 16 Punkte. Entscheidend war aber die starke Defense der Warriors. Die beiden nächsten Spiele gehen am Samstag und Montag in Portland über die Bühne.

10:08 Uhr: +EISHOCKEY+

Anaheim Ducks als erstes NHL- Team im Viertelfinale

Die Anaheim Ducks sind als erstes Team ins Viertelfinale der National Hockey League (NHL) eingezogen. Der Stanley- Cup- Sieger von 2007 besiegte die Calgary Flames am Mittwoch auswärts 3:1 und entschied die "Best- of- Seven"- Serie auf schnellstem Wege 4:0 für sich. In der zweiten Runde treffen die Ducks auf den Sieger des Duells der Edmonton Oilers mit den San Jose Sharks (Stand: 2:2).

Ergebnisse NHL- Play- off vom Mittwoch - Achtelfinale (best of seven), Western Conference: Calgary Flames - Anaheim Ducks 1:3 (Endstand in der Serie: 0:4), St. Louis Blues - Minnesota Wild 0:2 ( Stand: 3:1). Eastern Conference: Toronto Maple Leafs - Washington Capitals 4:5 (2:2), Boston Bruins - Ottawa Senators 0:1 (1:3).

10:01 Uhr: +TURNEN+

Benda im EM- Mehrkampf auf Platz 34, Höck musste mit Fieber passen

Der Steirer Alexander Benda hat seinen ersten Turn- EM- Mehrkampf in Cluj- Napoca am Mittwoch auf Rang 34 abgeschlossen. Auf den Finaleinzug der besten 24 fehlten dem 20- Jährigen mit 76,332 Zählern 1,6 Punkte. Ringe- Spezialist Vinzenz Höck musste wegen Fiebers auf sein Antreten verzichten. Der Junioren- Europameister von 2014 hatte sich Hoffnungen auf einen Top- 16- Rang gemacht.

In seiner Abwesenheit gelang Matthias Schwabl mit Platz 21 am Reck (13,233) das beste österreichische Einzelergebnis, am Boden (13,433) landete er an der 36. Stelle. Michael Fussenegger (13,800) wurde an den Ringen 24. Xheni Dyrmishi (82./Pauschenpferd) und Dirk Kathan (91./Boden und 87./Pauschenpferd) landeten nach mehreren Fehlern nur im hinteren Teil des Feldes.

08:19 Uhr: +FOOTBALL+

Trump empfing New England Patriots im Weißen Haus

US- Präsident Donald Trump hat den Super- Bowl- Sieger New England Patriots in Washington empfangen. "Ihr habt als Team gespielt und als Team gewonnen", sagte der Präsident, als sich die Mannschaft hinter ihm auf dem Rasen vor dem Südportal des Weißen Hauses aufgereiht hatte.

"Die Patriots haben ikonische Sport- Momente für die USA geliefert", sagte Trump. "Dieses Spiel könnte man sich immer und immer wieder ansehen." Allerdings waren einige Spieler der Einladung nicht gefolgt, darunter auch Quarterback und Superstar Tom Brady. Mehrere Spieler hatten als Grund für ihr Fehlen die Politik Trumps angeführt. Brady, der als Freund des Präsidenten gilt, hatte persönliche Gründe genannt.

Teameigner Robert Kraft übergab im Garten des Weißen Hauses ein Trikot der Patriots an den Präsidenten, das auf dem Rücken dessen Namen und die Nummer 45 zeigte - Trump ist der 45. Präsident der Vereinigten Staaten. Außerdem erhielt er einen Helm.

Die Patriots hatten im Februar in Houston den 51. Super Bowl nach einem denkwürdigen Finale gegen die Atlanta Falcons für sich entschieden.

21:14 Uhr: +HANDBALL+

Bregenz verliert Viertelfinal- Heimauftakt gegen Schwaz! Rekordmeister Bregenz hat sich Schwaz HB Tirol zum Viertelfinal- Auftakt der Handball Liga Austria vor eigenem Publikum geschlagen geben müssen. Die Vorarlberger verloren am Mittwoch das erste Spiel der "Best- of- three"- Serie 24:27 (12:16). Nach klarem Pausenrückstand übernahm Bregenz in der zweiten Hälfte das Kommando, gab aber einen Zweitore- Vorsprung wieder her und verlor schließlich glatt. Die Bregenzer stehen damit am Sonntag in Schwaz unter Druck. Die Tiroler sind in dieser Saison vor Heimpublikum noch ungeschlagen. Ein etwaiges drittes Match würde am 28. April wieder in Bregenz stattfinden.

20:35 Uhr: +BIATHLON+

CAS hob einjährige Dopingsperre von Abramowa auf! Der Internationale Sportgerichtshof (CAS) hat die einjährige Dopingsperre von Olga Abramowa aufgehoben. Der CAS gab dem Einspruch der Ukrainerin gegen ihren bis Anfang Februar 2017 ausgesprochenen Ausschluss durch den Biathlon- Weltverband (IBU) statt. Abramowa war am 10. Jänner 2016 positiv auf Meldonium getestet worden, das seit 1. Jänner 2016 auf der Verbotsliste steht.

19:31 Uhr: +FORMEL 1+

Bottas am zweiten Tag der Tests in Bahrain Schnellster! Valtteri Bottas ist am zweiten Tag der Formel- 1-Testfahrten in Bahrain der auffälligste Fahrer gewesen. Im Mercedes war der Finne nicht nur der fleißigste, sondern auch der schnellste Pilot. Bottas fuhr wie sein Teamkollege Lewis Hamilton am Vortag Bestzeit und war dabei 0,078 Sekunden schneller als der Brite am Dienstag. 143 Runden drehte der in der WM- Wertung aktuell drittklassierte Nordländer.

19:05 Uhr: +RADSPORT+

Großschartner bei Bergetappe der Kroatien- Rundfahrt Fünfter! Radprofi Felix Großschartner aus dem CC- Team hat die erste Bergankunft der Kroatien- Rundfahrt auf Rang fünf abgeschlossen. Dem Oberösterreicher, der sich auch im Gesamtklassement an die fünfte Stelle schob, fehlten in Vrata Biokovo neun Sekunden auf den siegreichen Lokalmatador Kristijan Durasek. Der Kroate gewann vor dem zeitgleichen Spanier Jaime Roson und übernahm auch die Gesamtführung. Italiens Topstar Vincenzo Nibali wurde auf der witterungsbedingt verkürzten Etappe drei Sekunden zurück Dritter. Riccardo Zoidl aus dem Welser Felbermayr- Team landete mit 37 Sekunden Rückstand an der 19. Stelle.

17:52 Uhr: +FUSSBALL+

Erste- Liga- Duell Liefering - Wr. Neustadt wird am 25. April neu ausgetragen! Die am Dienstagabend wegen Unbespielbarkeit des Rasens abgebrochene Erste- Liga- Partie zwischen Liefering und Wiener Neustadt wird am kommenden Dienstag (18.30 Uhr) neu ausgetragen. Starker Schneefall hatte dem Spielfeld in Grödig schwer zugesetzt, Schiedsrichter Robert Schörgenhofer unterbrach das Spiel der 29. Runde beim Stand von 0:0 nach 28 Minuten und pfiff schließlich nicht mehr an. Entsprechend den Bundesliga- Richtlinien wird ein aufgrund höherer Gewalt abgebrochenes Spiel zur Gänze neu ausgetragen.

17:06 Uhr: +RADSPORT+

Fünfter Fleche- Wallonne- Sieg für Valverde! Der Spanier Alejandro Valverde hat seine Siegesserie beim belgischen Ardennen- Radklassiker Fleche Wallonne ausgebaut. Der 36- jährige Movistar- Profi feierte am Mittwoch bei der 81. Auflage von Binche nach Huy (200,5 km) seinen vierten Erfolg in Serie sowie seinen fünften insgesamt. Der Niederösterreicher Patrick Konrad aus dem Bora- Team belegte nur acht Sekunden zurück Rang 16. Valverde gewann nach einer späten Attacke im steilen Schlussanstieg, der Mauer von Huy, eine Sekunde vor den ersten Verfolgern, die vom Iren Daniel Martin (Quick Step) und Lokalmatador Dylan Teuns (BMC) angeführt wurden.

16:37 Uhr: +FUSSBALL+

Kärntner Zuber neuer Sportlicher Leiter bei Hannover 96! Der Kärntner Gerhard Zuber hat beim deutschen Zweitligisten Hannover 96 das Amt des Sportlichen Leiters übernommen. Der 41- Jährige ist nach Angaben des Klubs vom Mittwoch für das Scouting und die Kaderplanung zuständig. Zuber war bis Sommer 2016 bei Schalke 04 angestellt. In Gelsenkirchen arbeitete er ebenso mit dem derzeitigen 96- Manager Horst Heldt zusammen wie früher beim VfB Stuttgart. Zuber ging 2009 nach Deutschland. Ex- Sturm- Profi Heldt hatte er während seiner Zeit in Graz kennengelernt.

16:22 Uhr: +RADSPORT+

Brite Thomas übernahm mit Tagessieg Alps- Gesamtführung! Der Brite Geraint Thomas hat am Mittwoch nach seinem Sieg auf der 3. Etappe der Tour of the Alps auch die Gesamtführung übernommen. Der Sky- Radprofi gewann nach 135 Kilometern von Niederdorf im Südtiroler Pustertal nach Villnöß vor seinem zeitgleichen Teamkollegen Mikel Landa (ESP). In der Gesamtwertung liegt Thomas 16 Sekunden vor Domenico Pozzovivo (ITA), dem Etappen- Dritten. Der bisherige Spitzenreiter Thibaut Pinot (FRA) büßte als Fünfter der Königsetappe mit zwei Pässen und einem Schlussanstieg 13 Sekunden ein und ist Gesamt- Dritter (+19 Sek.). Sebastian Schönberger vom Team Tirol Cycling verlor als bestplatzierter Österreicher 8:47 Minuten (54.) und ist Gesamt- 44. (+10:33 Min.).

14:33 Uhr: +SCHWIMMEN+

Chancen auf WM- Limits für OSV- Aktive in Graz! Österreichs Spitzenschwimmern bietet sich bei der Ströck ATUS Graz Trophy ab Freitag eine weitere Chance zur Qualifikation für die WM Ende Juli in Budapest. Lisa Zaiser, Caroline Pilhatsch, Felix Auböck, Christopher Rothbauer und Patrick Staber haben die Limits bereits unterboten, Verbands- Generalsekretär Thomas Unger setzt auf die Erbringung weiterer WM- Normen.

"Ich erwarte mir, dass wir die Mannschaft für Budapest noch verdoppeln können", sagte Unger vor dem internationalen Meeting mit 807 Teilnehmern in der Grazer Auster. Für den Funktionär kommen dafür vor allem Aktive der Linzer Gruppe infrage. "Für sie ist die ATUS- Trophy ja das Hauptmeeting, der Trainingsplan wurde darauf abgestimmt", sagte Unger. Die bereits Qualifizierten sollten nach seinen Worten ihre Leistungen in Graz bestätigen.

13:54 Uhr: +FOOTBALL+

Ex- NFL- Star begeht Selbstmord im Gefängnis! Der ehemalige Football- Star Aaron Hernandez hat sich im Gefängnis das Leben genommen. Der frühere Tight End der New England Patriots und Teamkollege von Sebastian Vollmer wurde in Lancaster/Massachusetts erhängt in seiner Zelle aufgefunden. Das bestätigten US- Behörden am Mittwoch. Hernandez wurde 27 Jahre alt.Hernandez war im April 2015 wegen Mordes zu einer lebenslangen Gefängnisstrafe verurteilt worden - ohne Chance auf Bewährung. Die Jury hatte den früheren Pro- Bowl- Teilnehmer für schuldig befunden, den Freund der Schwester seiner Verlobten getötet zu haben. Ein Jahr zuvor war Hernandez' Vertrag bei den Patriots für 40 Millionen Dollar bis 2018 verlängert worden. Erst vergangene Woche war Hernandez von dem Vorwurf freigesprochen worden, im Juli 2012 zwei Männer aus einem fahrenden Auto heraus erschossen zu haben.

13:41 Uhr: +GOLF+

Wiesberger vor Premiere in Shenzhen optimistisch

Bernd Wiesberger betritt ab Donnerstag beim Golf- Turnier der Europa- Tour in Shenzhen Neuland. Der 31- Jährige spielt erstmals auf dem Par- 72- Kurs des Genzon Klubs und schlägt gemeinsam mit dem Chinesen Wu Ashun, dem Gewinner der Lyoness Austrian Open 2016, ab. Der Burgenländer fühlt sich in guter Form und will seine Serie prolongieren.

Wiesberger hat in allen seinen 14 Turnieren seit September des Vorjahres den Cut geschafft und dabei sechs Top- Fünf- Resultate eingespielt. Ein Spitzenergebnis hält der Gewinner von vier Titeln auch in dieser Woche für möglich. "In den letzten paar Wochen in den USA in der WGC- Serie und beim Masters habe ich gutes Golf gespielt", sagte der Oberwarter vor dem 2,8- Millionen- Dollar- Bewerb.

11:17 Uhr: +FORMEL 1+

Formel- 1-Teamchef Vijay Mallya nach Festnahme wieder auf freiem Fuß

Der Formel- 1-Teamchef Vijay Mallya ist nach seiner Festnahme in London wieder auf freiem Fuß. Die britische Polizei hatte den 61- jährigen Unternehmer am Dienstag wegen eines Auslieferungsantrags eines indischen Gerichts festgenommen. Ein Staatssekretär des indischen Finanzministeriums bestätigte inzwischen, dass Mallya nach Zahlung einer Kaution wieder auf freiem Fuß ist.

Mallya ist Chef und Eigentürmer des Force- India- Rennstalls. Der Unternehmer aus Indien befindet sich bereits seit mehr als einem Jahr in Großbritannien. In Indien liegen mehrere Haftbefehle gegen ihn vor, es geht dabei um einen Rechtsstreit von Mallya mit mehreren Banken in seinem Heimatland. Der Unternehmer schuldet den Geldhäusern laut deren Angaben mehr als 1,3 Milliarden Euro. Es handelt sich um Kredite und Verzugszinsen für seine Fluggesellschaft Kingfisher, die 2012 wegen Geldproblemen ihren Betrieb eingestellt hatte.

Die indischen Behörden versuchen bereits seit mehr als einem Jahr, Mallya zur Rückkehr nach Indien zu bewegen. Bereits im April 2016 hatte das indische Außenministerium seinen Pass für ungültig erklärt. Weil er jedoch ein gültiges Visum für Großbritannien besitzt, wurde er bisher nicht abgeschoben.

10:35 Uhr: +EISHOCKEY+

Troy Ward folgt Daum als Trainer der Black Wings Linz

Troy Ward ist der neue Trainer der Black Wings Linz. Die Oberösterreicher gaben am Mittwoch die Verpflichtung des US- Amerikaners bekannt. Ward tritt beim Club der Erste Bank Eishockey Liga (EBEL) die Nachfolge von Rob Daum an, von dem sich die Linzer nach sechs Jahren getrennt haben.

Der 54- Jährige hat viel Erfahrung als Trainer in diversen Ligen in Nordamerika, unter anderem war er von 1997 bis 2000 Assistant Coach der Pittsburgh Penguins in der NHL. Nun tritt er seine erste Trainerstation in Europa an.

10:15 Uhr: +SKISPRINGEN+

Daniela Iraschko- Stolz erneut am Knie operiert

Daniela Iraschko- Stolz hat sich am Dienstag einer weiteren Knieoperation unterziehen müssen. Die Ex- Weltmeisterin im Skispringen hatte sich Anfang März im Training eine Knorpelfraktur im rechten Knie zugezogen. Nachdem eine konservative Behandlung keinen Erfolg gebracht hatte, wurden bei der 33- Jährigen nun in der Privatklinik Hochrum freie Knorpelfragmente entfernt und die Fraktur behandelt.

Bei Iraschko- Stolz war im Juni 2016 wegen eines Knorpelschadens bereits ein Eingriff im rechten Knie nötig gewesen, zudem hatte sie sich in der Vorbereitung auf den WM- Winter ein Seitenband eingerissen. Auch das linke Knie musste bereits mehrmals operiert werden. Die Steirerin hat die Klinik am Mittwoch wieder verlassen und beginnt mit Rehabilitation.

"Nach der letzten Kontrolle war klar, dass ich um eine Operation nicht herumkommen werde. Ich bin froh, dass alles gut gegangen ist. Ich werde gleich heute mit der Physiotherapie starten, um möglichst wenig Zeit zur Sommervorbereitung hin zu verlieren", sagte Iraschko- Stolz in einer ÖSV- Aussendung vom Mittwoch.

08:45 Uhr: +VOLLEYBALL+

Hypo Tirol nach 3:0 gegen Aich/Dob in Finale 3:1 voran

Hypo Tirol ist auf dem besten Wege zum zehnten Herren- Volleyball- Meistertitel der Klub- Geschichte. Der Titelverteidiger gewann am Dienstagabend vor eigenem Publikum gegen Posojilnica Aich/Dob vom Ergebnis her klar 3:0 (25,17,21) und stellte damit in der "best- of- seven"- Serie auf 3:1. Die Tiroler können damit schon am Sonntag (20.20 Uhr) in Bleiburg den Sack vorzeitig zumachen.

Aich/Dob nahm den Schwung vom 3:2- Heimerfolg am Samstag mit und lag im ersten Satz größtenteils voran. Die Tiroler schafften aber zum 22:22 den Ausgleich und hatten am Ende nach Abwehr eines Satzballes mit 27:25 den längeren Atem. In der Folge waren die Tiroler in der Innsbrucker USI Halle druckvoller am Service, effizienter im Angriff und stabil in der Annahme. Der 25:17- Erfolg war eine logische Konsequenz. Im dritten Satz lagen die Tiroler schnell mit 13:8 voran und diesen Vorteil ließen sie sich am Ende nicht mehr nehmen.

"Das war die richtige Antwort der Mannschaft und eine gute Leistung, denn das Spiel war nicht so klar, wie es letztlich unterm Strich ausgesehen hat", resümierte Tirol- Manager Hannes Kronthaler. Laut Coach Daniel Gavan habe die Mannschaft nicht zu viel nachgedacht. "Wir haben gewusst, dass es nach der Niederlage schwierig wird, aber wir haben in unseren Rhythmus gefunden und super reagiert. Das war sicherlich eine verdiente Leistung der ganzen Mannschaft", sagte Gavan.

20:46 Uhr: +FUSSBALL+

Paris St. Germain schloss zu Monaco auf! Paris Saint- Germain ist im Nachtragsspiel der 31. Runde der französischen Liga in extremis um einen Punktverlust im Meisterrennen herumgekommen. Der Titelverteidiger gewann am Dienstag in Metz durch ein Tor von Blaise Matuidi in der 93. Minute mit 3:2. Mit dem achten Auswärtssieg in Folge egalisierte PSG den Ligue- 1-Rekord von Marseille aus dem Jahr 2009.

Edinson Cavani mit dem 30. Saisontreffer und Matuidi hatten die Pariser in der ersten Halbzeit binnen 147 Sekunden 2:0 in Führung gebracht. Metz schaffte erst zwei Minuten vor Ende der regulären Spielzeit den zwischenzeitlichen Ausgleich und hatte kurz darauf mit einem Lattenschuss Pech. In der Tabelle schloss Paris nach Punkten zum Spitzenreiter AS Monaco auf. Die Monegassen haben allerdings eine Partie weniger absolviert.

19:22 Uhr: +RADSPORT+

Schaar trat als Direktor der Österreich- Rundfahrt zurück! Gernot Schaar ist zweieinhalb Monate vor dem Start der 69. Auflage als Direktor der Österreich- Radrundfahrt zurückgetreten. Das teilte Schaar, der die Organisation der Rundfahrt im vergangenen Juni nach dem kurzfristigen Rückzug von Wolfgang Weiß übernommen hatte, am Dienstag mit. Der Jurist zog sich auch als Geschäftsführer der die Rundfahrt veranstaltenden ÖRV- Management GmbH zurück.

Als Grund seines Rückzuges führte er die fehlende Unterstützung durch den Österreichischen Radsport- Verband (ÖRV) bei strukturellen und personellen Maßnahmen zur Neuausrichtung der Rundfahrt an. Seinen Nachfolger als Tour- Direktor werde der ÖRV in den nächsten Tagen bekanntgeben, so Schaar.

18:41 Uhr: +FUSSBALL+

Reifeltshammer nur eine Partie gesperrt! Rieds Abwehrchef Thomas Reifeltshammer ist vom Bundesliga- Strafsenat am Dienstag nur für eine Partie fix gesperrt worden. Zwei weitere Spiele wurden bedingt auf sechs Monate ausgesprochen. Der 28- Jährige hatte im Duell bei Sturm Graz am Samstag Marc Andre Schmerböck zu ungestüm mit dem Knie in Gesichtshöhe getroffen und völlig zurecht die Rote Karte gesehen.

18:37 Uhr: +FUSSBALL+

Bastia erstattet Anzeige nach Angriffen auf Lyon- Profis

Der französische Fußballverein SC Bastia hat nach den Ausschreitungen einiger seiner Fans in der Ligue- 1-Partie gegen Lyon Anzeige erstattet. Das Spiel war nach Übergriffen auf Spieler der Gäste abgebrochen worden. Man habe Anzeige gegen unbekannt eingereicht und wolle in dem Verfahren als Nebenkläger auftreten, teilte der Klub am Dienstag mit. Bastia kündigte auch Stadionverbote an.

Mehrere Dutzend Anhänger der korsischen Gastgeber waren vor der Partie am Sonntag auf den Rasen gestürmt und hatten Lyons Spieler angepöbelt, die sich aufwärmten. Nachdem es in der Halbzeitpause erneut zu Auseinandersetzungen kam, stoppte Frankreichs Profiliga die Begegnung und kündigte eine Untersuchung an.

18:01 Uhr +FUSSBALL+

OFC will WM- Bewerbung von USA und Co. unterstützen! Die Ozeanische Fußball- Konföderation (OFC) will die gemeinsame Kandidatur der USA, Mexikos und Kanadas für die Ausrichtung der WM 2026 unterstützen. "Diese drei Nationen haben die angemessene Infrastruktur, um das auf 48 Mannschaften und 80 Spiele erweiterte Event auszurichten", wird der Präsident der OFC, David Chung, am Dienstag in einer Mitteilung zitiert.

Die elf Verbände der OFC wollen zudem beschleunigte Verhandlungen zur WM- Vergabe unterstützen. Wie die Nachrichtenagentur AP berichtet, strebt das Trio eine Vorverlegung der WM- Abstimmung um zwei Jahre an. Demnach sollen die 211 FIFA- Mitglieder schon beim Kongress 2018 in Moskau über den Ausrichter entscheiden und nicht wie bisher geplant 2020. Dies sei dem Weltverband von den nationalen Verbänden in einem Brief bereits im März vorgeschlagen worden.

Die USA, Mexiko und Kanada sind derzeit die einzigen Bewerber für die Mammut- Weltmeisterschaft. Nach den gültigen Regularien gibt es praktisch keinen realistischen Gegenkandidaten. Europäer und Asiaten sind derzeit ausgeschlossen, da in ihren Konföderationen die Turniere 2018 (Russland) und 2022 (Katar) stattfinden. Ländern aus Ozeanien, Afrika oder anderen Verbänden aus Süd- und Mittelamerika sowie der Karibik ist die Organisation des Turniers logistisch kaum zuzutrauen.

17:08 Uhr: +RADSPORT+

Dennis gewann verkürzte Alps- Etappe nach Innervillgraten! Der Australier Rohan Dennis hat am Dienstag die wegen Schneefalls am Brenner verkürzte zweite Etappe der Tour of the Alps gewonnen. Die Führung in der Gesamtwertung übernahm dem nur noch 140,4 km langen Teilstück von Sterzing in Südtirol nach Innervillgraten im Sprint des dezimierten Hauptfeldes zweitplatzierte Franzose Thibaut Pinot.

Der FDJ- Profi liegt zeitgleich mit Auftaktsieger Michele Scarponi aus Italien vorne. Gesamtdritter mit drei Sekunden Rückstand ist der Brite Geraint Thomas. Die österreichischen Profis landeten bei der Nachfolgeveranstaltung des Giro del Trentino wie schon am Vortag bei der Ankunft in Innsbruck nicht im Spitzenfeld. Die folgenden drei Tage führen durch Südtirol und das Trentino.

16:33 Uhr: +RADSPORT+

Gilbert muss auch Giro auslassen! Der belgische Radstar Philippe Gilbert fällt wegen seiner Nierenblessur länger aus als ursprünglich gedacht und verpasst auch den Giro d'Italia. Der Flandern- Rundfahrt- Triumphator hatte sich am Sonntag auf dem Weg zu seinem Sieg beim Amstel Gold Race bei einem Sturz an der Niere verletzt.

Gilbert müsse laut neuesten Diagnosen zwei Wochen mit dem Training aussetzen, teilte sein Quick- Step- Team am Dienstag mit. Damit stehe Ex- Weltmeister nicht nur für die anstehenden Ardennen- Klassiker Fleche Wallonne und Lüttich- Bastogne- Lüttich nicht zur Verfügung, sondern auch für den Giro d'Italia ab 5. Mai, hieß es weiter.

13:44 Uhr: +FORMEL 1+

Superstar- Agentur CAA soll neue Sponsoren gewinnen! Mithilfe eines neuen Partners sucht die Formel 1 neue Sponsoren. Wie die Motorsport- Königsklasse am Dienstag bekannt gab, kümmert sich in Zukunft CAA Sports, ein Zweig der US- Firma Creative Artists Agency (CAA), um den Verkauf der diesbezüglichen Rechte. CAA vertritt zahlreiche Superstars v.a. aus den Bereichen Schauspiel, Musik und Sport, auch Österreichs NBA- Export Jakob Pöltl ist CAA- Klient. "CAA Sports wird für die Erschließung neuer Märkte der Marke Formel 1 verantwortlich zeichnen und das Sponsoren- Portfolio um neue und innovative Geschäftspartner erweitern", erklärte CAA. Sean Bratches, der neue Vermarktungschef der Formel 1, zeigte sich zuversichtlich. "Wir haben ambitionierte Pläne, neue Märkte zu erschließen und spannende Wege der Marken- Aktivierung zu finden, die die Fanbindung auf neue Niveaus heben", sagte er.

12:50 Uhr: +TENNIS+

Kerber verliert Platz eins in Tennis- Welt! Die Deutsche Angelique Kerber wird ab nächsten Montag nicht mehr die Nummer eins im Damen- Tennis sein. Aufgrund einer Verschiebung im Terminplan der WTA verliert sie den ersten Rang an die US- Amerikanerin Serena Williams. Weil das Turnier in Stuttgart eine Woche später als im Vorjahr beginnt, kann Kerber einige Punkte nicht verteidigen.

10:18 Uhr: +BASKETBALL+

Cavaliers und Spurs stellen im NBA- Play- off auf 2:0! Die Cleveland Cavaliers und San Antonio Spurs haben am Montagabend in den "best of seven"- Auftaktserien der NBA- Play- offs jeweils auf 2:0 gestellt. Der Titelverteidiger aus Cleveland feierte einen 117:111- Heimerfolg über die Indiana Pacers, die Spurs setzten sich ebenfalls vor eigenem Publikum gegen die Memphis Grizzlies 96:82 durch. Matchwinner in San Antonio war einmal mehr Kawhi Leonard. "The Klaw" erzielte 37 Punkte und damit einen neuen Play- off- Rekord. Die Spiele drei und vier finden nun in der Nacht auf Freitag und Sonntag jeweils in Memphis statt. Auch die "Cavs", bei denen Kyrie Irving (37 Punkte), LeBron James (25 Punkte, 10 Rebounds und 7 Assists) sowie Kevin Love (27 Punkte und 11 Rebounds) mit insgesamt 89 Punkten herausragten, müssen nun diese Woche ebenfalls zwei Mal in Indianapolis antreten.

Play- off- Ergebnisse der NBA - Auftaktrunde ("best of seven"), jeweils zweites Spiel:

Eastern Conference:

Cleveland Cavaliers - Indiana Pacers 117:111 - Stand in der Serie: 2:0

Western Conference: San Antonio Spurs - Memphis Grizzlies 96:82 - Stand in der Serie: 2:0

09:28 Uhr: +EISHOCKEY+

Nashville und Anaheim mit drittem Sieg im NHL- Play- off! Den Nashville Predators und Anaheim Ducks fehlt nur noch ein Sieg zum Aufstieg in die zweite Runde des Play- offs in der nordamerikanischen Eishockey- Liga NHL. Die Predators feierten am Montag einen 3:2- Erfolg nach Verlängerung gegen die Chicago Blackhawks und führen in der "best of seven"- Serie ebenso mit 3:0 wie die Anaheim Ducks gegen die Calgary Flames. Die Ducks siegten am Montag mit 5:4 n.V.

Play- off- Ergebnisse der NHL - 1. Runde ("best of seven"), 3. Spiele:

Eastern Conference:

Boston Bruins - Ottawa Senators 3:4 n.V. (Stand: 1:2)

Toronto Maple Leafs - Washington Capitals 4:3 n.V. (Stand: 2:1)

Western Conference:

Nashville Predators - Chicago Blackhawks 3:2 n.V. (Stand: 3:0)

Calgary Flames - Anaheim Ducks 4:5 n.V. (Stand: 0:3)

08:49 Uhr: +TAGESPROGRAMM+

Das bringt der Sport- Dienstag!

FUSSBALL

Champions League/Viertelfinale/Rückspiele

20:45 Uhr: Leicester City - Atletico Madrid

20:45 Uhr: Real Madrid - Bayern München

Sky Go Erste Liga/29. Runde

18:30 Uhr: FAC - WSG Swarovski Wattens

18:30 Uhr: SV Horn - SC Austria Lustenau

18:30 Uhr: FC Liefering - SC Wiener Neustadt

18:30 Uhr: FC Wacker Innsbruck - Kapfenberger SV

U18/Länderspiel

Deutschland - Österreich

TENNIS

Monte Carlo ATP- Turnier (mit Thiem im Doppel/4. Partie nach 11.00 Uhr)

EISHOCKEY

Frauen/WM/Division IA

13:00 Uhr: Japan - Norwegen

16:30 Uhr: Ungarn - Dänemark

20:00 Uhr: Frankreich - Österreich

VOLLEYBALL

DenizBank Volley League/Herren/Finale/best- of- seven/4. Spiel

20:20 Uhr: Hypo Tirol - SK Posojilnica Aich/Dob (live auf ORF Sport +)

07:25 Uhr: +FUSSBALL+

Mehrere Festnahmen nach tödlichen Schüssen auf Henriquez! Nach den tödlichen Schüssen auf Panamas Teamspieler Amilcar Henriquez sind mehrere Menschen festgenommen worden. Es werde gegen acht Verdächtige ermittelt, darunter drei Minderjährige, berichtete die Zeitung "La Prensa" am Montag. Bei Hausdurchsuchungen hätten die Ermittler Waffen sichergestellt. Henriquez war am Samstag vor seinem Haus in der nördlichen Provinz Colon niedergeschossen worden. Er erlag im Krankenhaus seinen Verletzungen. Bei dem Angriff kam eine weitere Person ums Leben, eine dritte wurde verletzt. Das Motiv war zunächst unklar. Polizeichef Omar Pinzon sagte im Fernsehsender TVN, es werde noch nach den Hintermännern der Tat gesucht. Henriquez galt als einer der besten Fußballspieler des mittelamerikanischen Landes. Der 33- Jährige hatte am Mittwoch noch beim 3:2- Sieg seines Vereins Arabe Unido gegen Chorrillo in der heimischen Liga auf dem Platz gestanden. Ende März spielte er mit der Nationalmannschaft beim WM- Qualifikationsspiel gegen die USA (1:1) in Panama.