Pöltl nur 1:52 Minuten bei Raptors- Pleite dabei

Die Toronto Raptors haben in der Nacht auf Sonntag (MEZ) in der NBA eine 94:101- Niederlage bei den Milwaukee Bucks einstecken müssen. Power Forward Serge Ibaka war mit 19 Punkten erstmals Topscorer der Kanadier, bei denen Jakob Pöltl 1:52 Minuten Spielzeit bekam. Der 21- jährige Wiener schrieb nicht an.