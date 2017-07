Pöltl im Livestream: Österreich gegen Bulgarien

Österreichs Basketball- Herren testen am Samstag (20.20 Uhr) in Güssing im Rahmen der Vorbereitung auf die WM- Vorqualifikation gegen Bulgarien - und Sie können live mit dabei sein (Livestream unten). Bei der "Revanche" für das 66:80 vor eineinhalb Wochen in Samokow wird erstmals in diesem Sommer Jakob Pöltl dabei sein. Der NBA- Star trainiert seit Mittwoch mit der ÖBV- Auswahl.