Pöltl gewinnt mit Toronto Test gegen Warriors

Jakob Pöltl hat in der Nacht auf Sonntag (MESZ) sein Preseason- Debüt für die Toronto Raptors in der NBA gegeben. Der beim Draft im Juni an neunter Stelle ausgewählte Wiener erzielte beim 97:93 gegen die Golden State Warriors in Vancouver vier Punkte und unterstrich mit fünf Offensiv- Rebounds seine Stärke am Brett. Er kam in dem Basketball- Testspiel 13 Minuten zum Einsatz.