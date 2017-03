Pöltl feiert mit Toronto vierten Sieg in Serie

Nach einem "verschlafenen" ersten Viertel haben die Toronto Raptors in der Nacht auf Freitag (MEZ) mit 101:84 bei Miami Heat den vierten Sieg in Serie in der NBA eingefahren. DeMar DeRozan zeichnete mit 40 Punkten hauptverantwortlich dafür. Der Wiener Jakob Pöltl verbuchte in 23:29 Minuten auf dem Parkett vier Zähler und sechs Rebounds.