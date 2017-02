Pöltl bei Toronto- Niederlage in der Startformation

Für den 21- jährigen Rookie- Center gab es in "Windy City" 17:52 Minuten Spielzeit. Pöltl erzielte vier Punkte, zudem verzeichnete er je einen Rebound, Assist und blocked shot bei ebenfalls einem Turnover. Delon Wright, schon 2014/15 Teamkollege des Wieners an der University of Utah, kam nach langer Verletzungspause zu seinem Debüt im laufenden Spieljahr für die Raptors.

Die Kanadier haben seit der besten ersten Saisonhälfte ihrer Klub- Geschichte (28:13) nunmehr elf der vergangenen 15 Spiele verloren. Bei der dritten Niederlage in Serie war Kyle Lowry mit 22 Punkten erfolgreichster Scorer seines Teams.

Foto: Getty Images

Offiziell wurde in der Nacht auf Mittwoch auch der Wechsel von Power Forward Serge Ibaka (zuletzt Orlando Magic) nach Toronto. Die Raptors seien begeistert, einen Spieler seines Kalibers ihrem Kader hinzufügen zu können, sagte Präsident Masai Ujiri. Ibaka bringe u.a. wertvolle Play- off- Erfahrung mit. Für den 2,08 Meter großen 27- Jährigen, der neue Konkurrenz für Pöltl in der Mannschaft bedeutet, wechselt Terrence Ross nach Florida. Dazu erhielt Orlando auch einen Erstrunden- Pick im kommenden NBA- Draft.

In der Nacht auf Donnerstag bestreiten die Raptors das letzte Spiel vor der All- Star- Pause. Gegner im Air Canada Centre sind die Charlotte Hornets. Danach geht es für Toronto erst in der Nacht auf 25. Februar gegen die Boston Celtics weiter.