Pleite- Boris hat sogar sein Elternhaus verpfändet!

So war bereits 2008 eine Summe von 20 Millionen Euro ausständig. Deshalb überschrieb Becker seinem Ex- Partner private Vermögenswerte als Sicherheit. "Neben der Finca [in Mallorca, Anm. d. Red.] das Elternhaus in Leimen, die Autohäuser im Osten Deutschlands, die Wohnung in London, in der Frau Ermakova und seine Tochter leben, usw.", erzählt Cleven in einem Interview mit der "Bild". Trotzdem habe Becker begonnen, besagte Vermögenswerte anderweitig zu verkaufen, um andere Schulden zu tilgen - gegen die Vereinbarungen mit Cleven.

Ganz oben im Video sehen Sie einen Bericht darüber, wie Becker vor wenigen Wochen offiziell für bankrott erklärt worden ist!

Falls der Geschäftsmann je sein Geld zurückbekommen sollte, würde er es ohnehin seiner gemeinnützigen Stiftung zukommen lassen. Auch Ressentiments scheint er gegenüber Becker keine zu hegen: "Natürlich hat er mich mehrfach enttäuscht und mein Vertrauen verloren, trotzdem wünsche ich ihm neue Partner, die an seine positiven Fähigkeiten glauben und ihn vor neuen Fehlern bewahren."

