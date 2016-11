Platzer in Winterberg Vierte - Geisenberger siegt

Rennrodlerin Birgit Platzer ist ein erfreulicher Auftakt in die Weltcupsaison gelungen. Die Oberösterreicherin schaffte am Samstag in Winterberg bei einem deutschen Dreifachsieg mit Platz vier ihr bestes Karriereresultat. Auf die drittplatzierte Dajana Eitberger fehlten Platzer nach zwei Läufen 0,209 Sekunden. Den Sieg sicherte sich Olympiasiegerin Natalie Geisenberger vor Tatjana Hüfner.