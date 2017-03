Platini schimpft über Blatter: "Der größte Egoist"

Der ehemalige UEFA- Präsident Michel Platini hat gegen den Fußball- Weltverband FIFA und dessen Ex- Boss Joseph Blatter schwere Vorwürfe erhoben. In einem Interview mit der französischen Zeitung "Le Monde" meinte Platini über den Schweizer: "Er ist der größte Egoist, den ich in meinem Leben gesehen habe. Er hat immer gesagt, dass ich sein letzter Skalp sein werde."