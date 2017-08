Piräus ringt Rijeka erst in Nachspielzeit nieder

Salzburg- Bezwinger HNK Rijeka hat sich am Mittwochabend im Play- off- Hinspiel für die Champions League nach Halbzeitführung noch 1:2 geschlagen geben müssen. Der kroatische Doublesieger, bei dem Ex- Austrianer Alexander Gorgon bis zur 78. Minute spielte, musste nach einer Gelb- Roten Karte für Leonard Zuta (83.) in der Nachspielzeit noch das entscheidende Tor hinnehmen (93.).