Pinturault "klaut" Hirscher Kombinationssieg!

Mit einem grandiosen Super- G legte Hirscher, der Kombinations- Weltmeister von 2015, den Grundstein für den tollen zweiten Platz. Auch wenn es nicht ganz zum Sieg reichte, war der Saison- Dominator überglücklich: "Ich freue mich riesig über die 80 Punkte, bin recht happy heute. Das Jahr 2016 war gewaltig!" Hirscher rutscht im Gesamtweltcup als Führender mit 231 Punkten Vorsprung auf Kjetil Jansrud ins neue Jahr, der Norweger schied im Slalom aus.

Foto: AP

Der Mister Kombination bleibt Pinturault, bereits letzte Saison konnte er die beiden ausgetragenen Kombinationen für sich entscheiden. Mit einer eindrucksvollen Vorstellung im Slalom ließ er Hirscher am Ende hinter sich, der weiter auf seinen ersten Weltcupsieg in der Kombi warten muss. Für Pinturault war es der 18. Weltcupsieg seiner Karriere.

Foto: AP

Weniger gut lief es für die anderen ÖSV- Asse. Matthias Mayer, Vincent Kriechmayr, Christian Walder und Romed Baumann hatten mit den Spitzenplätzen nichts zu tun.

Baumann angeschlagen

Baumann ließ sich trotz starker Rückenschmerzen den Slalomlauf nicht entgehen: "Ich wollte unbedingt an den Start gehen, weil ich gewusst habe, dass nur wenige Kombis sind und ich eine gute Nummer für die WM behalten will." Zu den Schmerzen: "Es sind Nachwirkungen des Abfahrts- Sturz. Die ganze Muskulatur im Rücken hat zugemacht. Wir haben alles probiert, aber es hat nicht funktioniert."

Für Hirscher & Co. geht es am 5. Jänner mit einem Slalom in Zagreb weiter. Die nächste Kombination findet am 13. Jänner in Wengen statt.