Philipp Schörghofer: "Keine Angst um Hirscher"

Die erste Trophäe gewann Marcel Hirscher schon drei Tage vor Beginn seiner neuen Saison! Wenig überraschend zeichnete ihn die weltweite Vereinigung der Skijournalisten mit den Skieur d'Or für die herausragendsten Leistungen des letzten Winters aus. Dass am Sonntag nach dem Auftaktrennen die zweite dazukommt, bezweifelt er aber weiter...

"Gegen den Schörgi hatte ich keine Chance", sagte Marcel nach den gemeinsamen Trainings über den Teamkollegen. Der in Sölden vor fünf Jahren Dritter gewesen war und schon am Ende der letzten Saison wieder konstant in die Weltspitze fuhr. "Es lief zuletzt im Schnalstal sehr gut", bestätigt der 33- jährige Salzburger Hirschers Worte über seine gute Form und fügt an: "Die Leistung bestmöglich abrufen, dann ist für mich hier sicher alles möglich."

Hirscher "kann sich auf den Tag X hin steigern"

Genau das trifft seiner Meinung nach auch auf Hirscher zu. Schlechte Trainingszeiten hin, Pessimismus des fünffachen Weltcupsiegers her. "Um Marcel braucht man sicher keine Angst zu haben. Wir wissen ja, wie sehr er sich auf den Tag X hin steigern kann."

Hirschers Hoffnung dabei: dass er doch noch rechtzeitig die richtige Abstimmung findet! Das ist bisher nicht gelungen. Bereits am Donnerstag fuhr er deshalb nach Südtirol, um im Schnalstal in aller Ruhe trainieren zu können. Darum war er auch bei der Skieur- d'Or- Verleihung nicht dabei. Thomas Graggaber, früher selbst Weltcupläufer und Hirschers neuer Servicemann: "Die Entscheidung, mit welchem Setup er fährt, fällt wahrscheinlich erst ganz knapp vor dem Start - also im allerletzten Moment!"

Schörghofer trainiert im Gegensatz zu Hirscher am Freitag noch in Sölden. Natürlich nicht auf dem Rennhang, der seit Tagen gesperrt ist. Und in einem perfekten Zustand wie seit langem nicht ist.