Philadelphia wahrt minimale Play- off- Chance

Die Philadelphia Flyers haben mit dem vierten Sieg in Serie ihre minimale Chance auf die Play- off- Teilnahme in der NHL gewahrt. Ohne den verletzten Michael Raffl gewannen sie am Samstag zu Hause gegen die New Jersey Devils klar mit 3:0. Bei vier ausstehenden Spielen fehlen ihnen aber immer noch sechs Punkte auf den zweiten Wild- Card- Platz der Eastern Conference.