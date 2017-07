Pfiffe für fehlenden Hamilton in London

Ausgerechnet Lokalmatador Lewis Hamilton hat die große Formel- 1-Show auf dem berühmten Trafalgar Square in London geschwänzt. "Lewis meinte, dass er in so einem harten Titelkampf um die WM ist, dass er einen freien Tag brauchte nach Österreich", erklärte Mercedes- Teamchef Toto Wolff am Mittwoch auf der Bühne. Die Tausenden Besucher quittierten Hamiltons Fehlen aber teilweise mit Pfiffen.