Pfeilschneller Reichelt rast zu Sieg in Garmisch!

Reichelt, der im grausamen Rennen am Freitag Vierter wurde, erwischte diesmal eine fehlerfreie Fahrt und ließ die Konkurrenz hinter sich. Im Ziel war er aber im ersten Moment mit seiner Fahrt nicht ganz zufrieden: "Ich bin unten angekommen und habe mir gedacht: Einige Passagen wären sicher mehr am Limit gegangen, mit mehr Risiko", so der Sieger, "aber nach den letzten beiden Abfahrten, wo ich jeweils Fehler hatte, wollte ich heute sicher runterfahren." Und das hat sich ausgezahlt!

Foto: AP

Vincent Kriechmayr (+ 0,99) und Romed Baumann (+1,28) schafften den Sprung in die Top 10. Matthias Mayer (+ 1,42) und Max Franz (+ 1,61) und Klaus Kröll (1,80) erwischten keine guten Läufe und blieben hinter ihren Erwartungen. Otmar Striedinger hat nach seinem Ausfall wohl nur mehr eine geringe Chance auf ein WM- Ticket.

Der Norweger Kjetil Jansrud wurde diesmal Fünfter und verlor damit seine Führung im Disziplin- Weltcup an Titelverteidiger Fill, der nun 32 Punkte mehr auf dem Konto hat. Der US- Amerikaner Travis Ganong, der die Abfahrt am Freitag gewann, kam nicht über den zwölften Platz hinaus.

Nächster Franzose stürzt

Horror- Stürze blieben den Zusehern im Gegensatz zum Vortag erspart. "Der Kramersprung, wo gestern wilde Figuren zu sehen waren, ist besser zu fahren", stellte Reichelt fest. Aber: "Natürlich darf man ihn nicht unterschätzen!" Nach dem es am Freitag mit Valentin Giraud Moine und Guillermo Fayed bereits zwei Franzosen erwischte, stürzte am Samstag ihr Landsmann David Poisson, der aber wohl unverletzt blieb.

Die Abfahrt in Garmisch war bereits die Generalprobe für die Weltmeisterschaft, die am 6. Februar startet.