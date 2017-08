Petsos wird zu Rapids Joker für den "Notfall"

Weil Rapids Trainer Goran Djuricin noch länger auf Mocinic und Malicsek verzichten muss, ist das defensive Mittelfeld nicht gerade überbesetzt. Auch wenn man noch Kooperationsspieler Ljubicic in der Hinterhand hat. Nur könnte der 19- Jährige auch in der Innenverteidigung gebraucht werden, soll zusätzlich weiter in Wiener Neustadt an Erfahrung gewinnen.

Foto: GEPA

Daran dachte Rapids Sportchef Bickel, als er sich nach langer Funkstille wieder auf die Verhandlungen mit Werder einließ, ehe Bremen am Mittwoch grünes Licht für ein günstiges Leihgeschäft (plus Kaufoption) gab. Schließlich hatten die Deutschen Petsos 2016 auch ablösefrei bekommen. Aber weder in der Hansestadt, wo der Mittelfeld- Motor bis 2019 Vertrag hat, noch bei Fulham setzte sich Petsos durch.

Besser liest sich seine dreijährige Bilanz in Hütteldorf: Der Grieche absolvierte 101 Spiele, wurde sogar zum Teamspieler. Jetzt soll er mit seiner Erfahrung helfen, Kapitän Schwab, Auer und Co. entlasten.

Interessanter ist die Stürmerfrage: Köpke, Chermiti, Mensah, Hoffer - viele wurden gehandelt, alle dementiert. Am Donnerstag endet die Transferfrist, da muss Bickel sein Ass aus dem Hut zaubern. Platz hat er geschaffen: Alex Sobczyk wurde für ein Jahr an St. Pölten verliehen.

Rainer Bortenschlager, Kronen Zeitung