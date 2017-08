Petsos- Rückkehr? Rapid hat andere Prioritäten

Das Gerücht machte am Mittwochvormittag schnell die Runde: Ex- Rapidler Thanos Petsos soll unmittelbar vor einer Rückkehr nach Hütteldorf stehen. Ganz so hurtig dürfte der Deal, wenn überhaupt, aber nicht über die Bühne gehen. Sportchef Fredy Bickel spricht gegenüber krone.at von derzeit anders gelagerten Transfer- Prioritäten.