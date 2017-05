Petra Kvitova gibt nach Messerattacke Comeback

"Niemand konnte damit rechnen, dass ich hier sein werde", sagte die 27- Jährige laut der Agentur CTK am Freitag in Paris. "Ich bin begeistert, ein Traum geht in Erfüllung". Die Tennisspielerin war bei einer Messerattacke eines Einbrechers im vergangenen Dezember schwer an ihrer linken Schlaghand verletzt worden. Sie habe eine schwierige Zeit hinter sich und ihre Hand sei "noch nicht zu hundert Prozent" wie vorher, sagte Kvitova.

Foto: AP

Angeschlagen startet auch die als Nummer 3 gesetzte Simona Halep ins Turnier. "Es geht mir viel besser und ich glaube, das ich spielen kann, aber ich wartet noch eine weitere Ultraschall- Untersuchung am Samstag ab", sagte die Rumänin, die in Madrid gewonnen hat und die Verletzung zuletzt im Finale von Rom erlitten hat.