Peter Stöger zum beliebtesten Trainer gewählt

"Das Ergebnis freut mich. Vielen Dank an unsere Fans für ihr Votum", betonte Stöger gegenüber "Sport Bild". Der ehemalige Austria- Trainer führte den 1. FC Köln von der zweiten deutschen Bundesliga zurück in die höchste Spielklasse. In dieser Saison erreichte Stöger mit dem Team erstmals seit 25 Jahren die Europa League (siehe Video oben). "Es ist letztlich eine Auszeichnung für unsere Arbeit beim FC, die wir hier gemeinsam seit vier Jahren leisten."

Foto: AP, GEPA

Star- Trainer Carlo Ancelotti kam im Ranking trotz Meistertitel mit dem FC Bayern nicht über Rang sieben hinaus. Ex- BVB- Coach Thomas Tuchel musste sich mit Platz zehn begnügen. Gewählt wurde das Ergebnis von den Fans. An den letzten Spieltagen der deutschen Bundesliga wurden über 5.600 Anhänger befragt und gebeten, die Trainer ihres jeweiligen Lieblingsklubs zu bewerten.

Nagelsmann auf Platz drei

Stöger schnitt bei den Kölner Fans hervorragend ab und bekam im Durchschnitt die Note 1,16. Hasenhüttl liegt mit einer Benotung von 1,18 knapp dahinter. Julian Nagelsmann (1,22) von der TSG Hoffenheim schaffte es auf Platz drei.