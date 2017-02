Peter Schröcksnadel: "Haben auch Fehler gemacht"

"Krone": Herr Präsident, Sie haben ein großartiges Wochenende hinter sich: Freitag Gold und Silber in St. Moritz, Samstag erlebten Sie in Hochfilzen die erste Biathlon- Medaille live mit, Sonntag in St. Moritz wieder Gold und Silber!

Peter Schröcksnadel: Aber leider kann ich das alles nie richtig genießen, weil ich viel zu angespannt bin. Und weil die Anspannung lange nicht abfällt.

Alles in allem ließ die WM 2017 aber auch von den Verantwortlichen jede Menge Last abfallen, oder?

Es ist gut gelaufen, keine Frage. Aber wir haben auch Fehler gemacht. Fehler taktischer Natur. Dass etwa die Schweiz in den Kombis vier Medaillen macht, wir aber nur zwei, das kann nicht sein. Da haben wir uns nicht gut genug vorbereitet.

Dafür haben die Damen nach der bislang enttäuschenden Saison höchst positiv überrascht.

Aber auch da gibt es Dinge, die mir sehr zu denken geben. Vor allem die vielen Verletzungen. Das muss eine Ursache haben, und dieser Ursache werden wir intensiv auf den Grund gehen.

Foto: APA/EXPA/JOHANN GRODER

Über allem strahlte auch diesmal wieder Marcel Hirscher: Wie imposant sind seine Leistungen für Sie?

Unglaublich imposant. Und es darf ihm auch keiner übel nehmen, dass er kein Party- Tiger ist. Dazu arbeitet er viel zu konzentriert. Er braucht viel Ruhe, und die muss man ihm auch geben. Auch seine Reaktion auf die teils völlig niveaulose Kritik nach dem Teambewerb habe ich verstanden. Er ist ein Gerechtigkeitsfanatiker, und es schmerzt ihn, wenn er so behandelt wird.

Unter ausländischen Journalisten- Kollegen machten Gerüchte die Runde, wonach er im Teambewerb gar nicht hätte starten wollen, aber von Funktionären und Trainern mehr oder weniger dazu gezwungen wurde.

Völliger Blödsinn! Wir hatten keinen neuen Anzug mit den Polsterungen, die er im Parallelbewerb immer verwendet, parat. Das war unser Fehler, deshalb fuhr er mit einem alten. Aber einen Marcel Hirscher kann man zu nichts zwingen. Man kann ihn nur um etwas bitten. Und er wollte trotz eben erst überstandener Bauchgrippe fahren. Für Österreich. Das kann man ihm gar nicht hoch genug anrechnen!

Peter Frauneder, Kronen Zeitung