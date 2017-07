Peinliche Pleite! Dortmund verpatzt ersten Test

Seinen Einstand als Trainer von Borussia Dortmund hätte sich Peter Bosz wohl anders vorgestellt, als mit einer peinlichen Niederlage gegen einen Viertligisten. Vor 13.500 Zuschauern - darunter auch die BVB- Führungsriege um Präsident Dr. Reinhard Rauball und Geschäftsführer Hans- Joachim Watzke - offenbarte die Bosz- Truppe ungewohnte Schwächen. Und verlor verdient mit 2:3 gegen Rot- Weiß Essen.

Besonders im Defensivverhalten wirkten die Dortmunder, vor allem in Halbzeit eins, äußerst unsicher. Aber auch in der Offensive war das Spiel des DFB- Pokalsiegers fehleranfällig. Häufig fehlte die Anbindung der Offensivspieler. Die eingewechselten Ousmane Dembele und Christian Pulisic ließen später beste Möglichkeiten aus. Der Nachfolger von Thomas Tuchel verzichtete beim ersten Test noch auf Mario Götze, sowie auf den Routinier Roman Weidenfeller. Alle anderen 22 Spieler setzte Bosz ein. Darunter die Neuzugänge Ömer Toprak (aus Leverkusen) und Dan- Axel Zagadou (von PSG).

"Das war schlecht"

Bosz, der von Europa- League- Finalist Ajax Amsterdam nach Dortmund gekommen war, ging nach der Niederlage hart mit seiner Elf ins Gericht. "Das war schlecht. Wir suchen gar nicht nach Entschuldigungen. Wir haben viele Fehler gemacht", so der neue Coach nach der Blamage.

Foto: GEPA

"Der Trainer und wir als Mannschaft haben uns ein anderes Ergebnis vorgestellt. Das Gute ist, dass das Spiel uns Sachen aufzeigt, an denen wir noch arbeiten müssen. Es ist alles soweit okay, weil wir noch Zeit haben", zeigte sich Marcel Schmelzer nach dem Match dennoch zuversichtlich.

Am Donnerstag bricht der BVB- Tross nach Asien auf, wo in Japan und China Testspiele anstehen. Unter anderem gegen den AC Mailand. Das erste Bundesligaspiel bestreitet Dortmund am 19. August beim VfL Wolfsburg.