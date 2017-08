Peinlich: Podolski mit Flüchtling verwechselt

Auf dem Foto ist ein gut gelaunter Lukas Podolski mit Sonnenbrille und mit zum Victory- Zeichen gespreizten Fingern als Mitfahrer auf einem Jetski zu sehen - das Bild stammt von der Fußballweltmeisterschaft 2014 in Brasilien. "Breitbart" nutzt das Foto als Symbolbild für einen Artikel, in dem heißt, die spanische Polizei habe einer Gruppe von Schleusern das Handwerk gelegt, die Menschen per Jetski über die Meerenge von Gibraltar nach Spanien gebracht haben sollen.

In der Kommentarspalte regen sich Nutzer darüber auf, wie sich ein Flüchtling eine teure Sonnenbrille oder Marken- Sportshorts leisten kann - Podolski trägt auf dem Bild unter einer Schwimmweste das Trikot der deutschen Nationalmannschaft.

Hier im Video sehen Sie Podolskis geniales Japan- Debüt.

