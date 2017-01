Paul Clement neuer Trainer von Swansea City

Der bisherige Bayern- München- Co- Trainer Paul Clement ist der neue Coach von Swansea City. Der 44- Jährige unterschrieb beim englischen Premier- League- Schlusslicht einen Zweieinhalbjahresvertrag. Das verlautete der Klub am Dienstag nur wenige Stunden vor dem Abendspiel bei Crystal Palace. Der Nachfolger des US- Amerikaners Bob Bradley hatte zuvor von den Bayern die Wechsel- Erlaubnis erhalten.