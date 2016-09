Pannen- Abend: Spott für Bayern- "Rammbock" Vidal

Es hätte die perfekte Revanche werden sollen! Doch der FC Bayern München hat am Dienstagabend in der Champions League erneut gegen Atletico Madrid den Kürzeren gezogen. Der deutsche Topklub verlor in Madrid mit 0:1. "Uns wurden Schwächen offenbart", so Thomas Müller (oben im Video) nach der Pleite. Bayerns Arturo Vidal musste sich nach dem Spiel für seine schwache Leistung einiges anhören.