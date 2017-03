Packendes Torfestival bei Russland gegen Belgien

WM- Gastgeber Russland hat am Dienstag mit einem Last- Minute- Tor die nächste Heimniederlage vermieden. Die "Sbornaja", die am Freitag in Krasnodar der Elfenbeinküste 0:2 unterlegen war, erreichte in der ersten Partie im renovierten Olympiastadion "Fischt" in Sotschi gegen den Weltranglisten- Fünften Belgien nach 1:3- Pausenrückstand noch ein leistungsgerechtes 3:3.