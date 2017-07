Olympia- Aus! Skispringer Freund schwer verletzt

Großer Schock für den deutschen Severin Freund! Der Skisprung- Ex- Weltmeister hat am Donnerstag zum zweiten Mal innerhalb von sieben Monaten einen Kreuzbandriss im rechten Knie erlitten. Der 29- Jährige verletzte sich bei seiner zweiten Trainingseinheit nach der vorangegangenen Blessur erneut bei der Landung eines Sprungs in Oberstdorf. Somit verpasst Freund nach der WM 2017 in Lahti auch die olympischen Winterspiele 2018 in Pyeongchang.