Oliver Marach verpasst seinen 16. Doppeltitel

Wie im Vorjahr stand Marach in Stuttgart im Finale und erneut ging er als Verlierer vom Platz. "Vergangenes Jahr hat es mehr wehgetan, da haben wir haushoch geführt, das hätten wir gewinnen sollen. Heute haben wir zum Schluss nicht mehr so schnell serviert, sie haben sich besser darauf eingestellt. Und am Netz sind sie besser aufgestellt", sagte Marach. Im dritten Durchgang war alles offen. "Champions- Tiebreak ist oft natürlich auch ein Casino. Wir hatten zwei, drei gute Rallies, die wir alle verloren haben, das war dann ausschlaggebend."

Mit der Woche und seinem Einstieg in die Rasensaison war der 36- jährige Marach aber zufrieden. "Sicherlich. Wenn man bedenkt, dass Gras nicht mein bevorzugter Belag war und ich seit zwei Jahren doch sehr gut drauf spiele."

Für die weitere Zusammenarbeit mit Pavic sei der Sieg über die topgesetzten US- Amerikaner Bob und Mike Bryan im Halbfinale sowie der Finaleinzug "ein kleiner Aufwind in unserem Team" gewesen. Marach wird nächste Woche pausieren und danach in Antalya und Wimbledon wieder mit dem Kroaten antreten. Ob sie darüber hinaus gemeinsame Wege gehen werden, werde sich weisen.