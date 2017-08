Ofner will über Quali ins US- Open- Hauptfeld

Die Einzelhauptbewerbe der US Open ab Montag in New York werden mit zwei bis fünf Österreichern über die Bühne gehen. Dominic Thiem und Andreas Haider- Maurer (per "protected ranking") sind fix dabei, für die Qualifikation genannt haben Wimbledon- Überraschungsmann Sebastian Ofner sowie Barbara Haas und Gerald Melzer. Ofner und Haas haben ihre Auftaktmatches bereits am heute, Melzer voraussichtlich am Mittwoch.