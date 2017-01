ÖSV- Teufelskerl steht heute schon wieder am Start!

Um 11:30 Uhr geht das zweite Training in Kitzbühel über die Bühne. Das will sich Striedinger nicht entgehen lassen. "Ich will beim Rennen unbedingt dabei sein", beißt er die Zähne zusammen. Der ÖSV- Abfahrer erlitt einen Nasenbeinbruch und eine Schnittwunde am rechten Oberschenkel, die mit sechs Stichen genäht wurde. "Die Verletzungen sind eigentlich nicht so schlimm", so der 25- Jährige.

Im ersten Trainingslauf war der US- Amerikaner Steven Nyman überraschend der Schnellste. Hinter Beat Feuz (SUI) und Johan Clarey (FRA) landeten mit Vincent Kriechmayr, Matthias Mayer und Hannes Reichelt drei Österreicher.