ÖSV- Chefcoach Kuttin erwartet "spannende Tournee"

Kraft: "Ich werde voll angreifen"

sieht denSpitzenreiter Domen Prevc als "Maß aller Dinge" und nannte auch den Norweger Daniel Andre Tande, den Polen Kamil Stoch und den Titelverteidiger Peter Prevc als Mitfavoriten. Zu diesen zählen nach den bisherigen Ergebnissen auch seine Schützlinge Stefan Kraft und Michael Hayböck. "Das Ziel wird es sein, von Bewerb zu Bewerb die Topleistung abzurufen, um den Sieg mitzuspringen und am Schluss auf die Gesamtwertung zu schauen", meinte Kuttin.

Kraft kennt das Gefühl des Tourneesieges bereits. "Natürlich hat man schöne Erinnerungen, aber ich werde nicht versuchen, alles gleich zu machen wie damals", betonte der Salzburger. Er sei "super zufrieden" mit dem bisherigen Verlauf und drei Podestplätzen. "Ich war konstant und das ist wichtig bei der Tournee. Die supercoolen Sprünge seien allerdings noch nicht so oft gelungen. "Ich werde voll angreifen und hoffe, dass ich eine Rolle spielen werde", sagte der 23- Jährige. In Innsbruck und Bischofshofen noch um den Gesamtsieg mitmischen zu können sei das Ziel.

Michael Hayböck und Stefan Kraft Foto: APA/ANGELIKA WARMUTH

Hayböck hadert mit muskulären Disbalancen

Michael Hayböck war 2014/15 hinter seinem Zimmerkollegen Kraft Zweiter und zuletzt Tournee- Dritter. Auch einen seiner fünf Siege hat er bei der Tournee gefeiert (Bischofshofen 2015). "Ich schaffe es in den letzten Jahren recht gut, Richtung Tournee gut in Form zu kommen", sagte der Sieger der Generalprobe in Engelberg. Seine Rückenprobleme hat der Oberösterreicher "größtenteils" überwunden. Die muskulären Disbalancen seien noch nicht ganz weg, beim Krafttraining müsse er noch aufpassen, erklärte Hayböck.

Prevc- Brüder "schwänzten" Eröffnungs- PK

Die zwei slowenischen Topspringer machten sich im Vorfeld der 65. Auflage rar. Die Brüder Peter und Domen Prevc "schwänzten" am Mittwochabend die traditionelle Pressekonferenz der besten drei des Weltcups und der vergangenen Tournee. Peter hatte 2015/16 mit drei Tagessiegen und einem zweiten Rang beim Auftakt dominiert, sein Bruder hat heuer bisher vier Saisonsiege eingeflogen und trägt das Gelbe Trikot. Für den 17- jährigen Domen Prevc ist es die zweite Tournee. Die bisher beste Platzierung des Gesamt- 17. war der sechste Platz in Bischofshofen.