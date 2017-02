ÖSV- Biathlon- Team bereit für Heim- WM- Auftakt

Aber auch die Tiroler Lokalmatadore Dominik Landertinger und Lisa Theresa Hauser sowie die Herrenstaffel dürfen sich Hoffnungen auf Spitzenplätze machen. Hinter dem Leistungsvermögen von Simon Eder steht nach gesundheitlichen Problemen Anfang Jänner ein kleines Fragezeichen. Im Vorjahr in Oslo holten Landertinger (Silber) und Eder (Bronze) im Einzel zwei WM- Medaillen. Vor zwölf Jahren bei den jüngsten Titelkämpfen in Hochfilzen eroberte die Staffel eine Bronzene. Ähnliches ist auch diesmal das Ziel.

"Eine Medaille wäre super, das ist aber nicht so einfach"

"Eine Medaille wäre super, das ist aber nicht so einfach. Wenn wir den Schwung vom Heimpublikum mitnehmen, dann ist es möglich", meinte ÖSV- Chefcoach Reinhard Gösweiner. Die gute Vorbereitung stimme ihn zuversichtlich. "Die letzten Feinschliffe im Training haben gut gepasst. Wir sind voller Energie." Markus Gandler, der Sportliche Leiter im ÖSV, hofft, dass sein Team unbeschwert auftritt. "Es geht darum, dass wir uns nicht zu viel verkopfen." Man dürfe sich nicht nur auf Medaillenziele versteifen. "Sie sollten nicht daran denken, was sein muss. Ich bin aber guter Dinge", sagte der 50- Jährige.

Gandler wünscht sich, dass nicht nur Eberhard in die Edelmetallvergabe eingreifen kann. "Julian hat bis jetzt die Kastanien für Simon und Dominik aus dem Feuer geholt. Vielleicht kann bei der WM auch wieder einer von ihnen vorne mitmischen." Und auch bei den Damen sei man um Topathletin Hauser "nicht so schlecht aufgestellt". Hauser will die positive Stimmung für sich nutzen. "Ich freue mich riesig darauf. Das Flair muss man aufsaugen, das gibt schon Kraft", ist sie überzeugt.

Julian Eberhard fehlt zum Auftakt im Mixed- Staffel- Bewerb

Die insgesamt dritte WM im Pillerseetal nach 1978 und 2005 wird am Donnerstag mit der Mixed- Staffel eröffnet. Sprintspezialist Eberhard, in dieser Saison so stark wie noch nie, fehlt beim Auftakt. Dafür gehen Landertinger und Eder an den Start. Hauser und Fabienne Hartweger, die den Vorzug vor Dunja Zdouc bekam, bilden das Damen- Duo. Aus der Außenseiterrolle heraus wolle man ähnlich gut wie im Vorjahr mit Platz fünf abschneiden, lautet das gemeinsame Credo für den Auftakt.

Dunja Zdouc von Nichtberücksichtigung merkbar enttäuscht

Eberhard bestand trotz seiner starken Saisonleistungen nicht auf einem Einsatz. "Die Entscheidung haben wir innerhalb der Mannschaft mit den Trainern getroffen, weil Simon und Landi die Mixed- Staffeln immer sehr gut bestritten haben", sagte der Sprintsieger von Oberhof. Mitausschlaggebend sei, dass er ansonsten sechs WM- Einsätze bekommen hätte, was möglicherweise zu viel sein könnte. Im Gegensatz dazu zeigte Zdouc kein Verständnis für ihre Nichtberücksichtigung.

"Es ist sicher eine schwierige Entscheidung gewesen, aber ich finde es ungerecht. Das habe ich den Trainern gesagt. Aber ich muss es akzeptieren und mich auf den Sprint konzentrieren", meinte die Kärntnerin. Die Teamleitung führte die bessere Laufform von Hartweger als Grund an. "Die Entscheidung haben wir uns nicht leicht gemacht, im läuferischen Aspekt ist Fabienne doch stärker, auf diesen Vorteil muss man setzen", erklärte Gandler. Dieses Argument kann Zdouc nicht nachvollziehen. "Wir haben neun Rennen gegeneinander gehabt, in der Gesamtleistung war ich sieben Mal besser."