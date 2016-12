Östersund: Biathletin Hauser erneut im Spitzenfeld

Biathletin Lisa Theresa Hauser hat zum Abschluss der ersten Weltcupstation in Östersund einen weiteren Spitzenplatz erreicht. Die Tirolerin büßte am Sonntag in der Verfolgung (10 km) eine Position ein und landete an der sechsten Stelle. Den Sieg sicherte sich Weltcup- Titelverteidigerin Gabriela Koukalova (CZE) vor Laura Dahlmeier (GER/) und Dorothea Wierer (ITA).