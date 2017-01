Österreichs Super- Adler in Willingen überragend

Es war zwar kein Teambewerb, sondern ein Einzelspringen - dennoch konnten Österreichs Skispringer fast geschlossen feiern. Stefan Kraft verpasste den Sieg nur hauchdünn - er lag 0,3 Punkte hinter dem Deutschen Andi Wellinger, aber Manuel Fettner schaffte es auch noch auf das Podest. Und Michi Hayböck und Gregor Schlierenzauer, der seinen zweiten Top- 10- Platz seit dem Comeback eroberte, landeten auf den Rängen sechs und sieben.

So konnte man auch im Nationencup wieder Deutschland überholen und auf Platz zwei vorstoßen.

Weltcup- Springen in Willingen:

1. Andreas Wellinger (GER) 242,3 Punkte (147,5 m/135,0)

2. Stefan Kraft (AUT) 242,0 (148,5/135,5)

3. Manuel Fettner (AUT) 241,0 (144,5/136,0)

4. Daniel- Andre Tande (NOR) 240,3 (149,5/134,0)

5. Kamil Stoch (POL) 232,9 (145,0/135,0)

6. Michael Hayböck (AUT) 225,9 (135,5/145,5)

7. Gregor Schlierenzauer (AUT) 222,5 (141,5/135,0)

8. Jurij Tepes (SLO) 221,1 (142,0/125,5)

9. Peter Prevc (SLO) 218,5 (137,5/142,5)

10. Piotr Zyla (POL) 216,2 (138,0/131,0)

11. Jewgenij Klimow (RUS) 214,8 (132,5/140,0)

12. Andreas Stjernen (NOR) 209,5 (135,0/133,0)

13. Maciej Kot (POL) 207,1 (133,0/135,0)

14. Dawid Kubacki (POL) 206,3 (135,0/136,0)

15. Jan Ziobro (POL) 203,3 (143,5/127,0)

16. Andreas Kofler (AUT) 201,5 (134,0/130,5)

17. Denis Kornilow (RUS) 201,4 (136,0/134,5)

18. Markus Eisenbichler (GER) 200,1 (133,0/129,5)

19. Vincent Descombes Sevoie (FRA) 199,9 (138,5/132,0)

20. Stephan Leyhe (GER) 199,6 (133,5/134,0)

21. Janne Ahonen (FIN) 198,4 (132,0/129,5)

22. Anders Fannemel (NOR) 195,2 (138,0/127,5)

23. Richard Freitag (GER) 194,7 (133,0/121,0)

24. Robert Johansson (NOR) 193,3 (133,5/128,5)

25. Domen Prevc (SLO) 187,5 (133,0)

26. Johann Andre Forfang (NOR) 184,5 (138,5/124,0)

27. Jernej Damjan (SLO) 178,9 (133,5/118,5)

28. Cene Prevc (SLO) 170,6 (131,5/119,5)

29. Markus Schiffner (AUT) 170,3 (134,0/115,5)

30. Tom Hilde (NOR) 165,8 (137,0/113,0)

Nicht im Finale: Daniel Huber (AUT/33.)