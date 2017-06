Österreichs Sportstars verneigen sich vor Thiem

Jaaaaaaaaaaa! Er ballte die Faust und grinste in Richtung seiner Box. Ein historischer Moment in der rot- weiß- roten Sport- Geschichte. Dominic Thiem zog zum zweiten Mal in Serie in Roland Garros ins Semifinale ein, minutenlange Standing Ovations, Sprechchöre für den Lichtenwörther. Szenen, die an die größten Zeiten von Thomas Muster erinnerten ...