Österreicher Michael Wiederer ist neuer EHF- Boss

Der Österreicher Michael Wiederer ist der vierte Präsident in der Geschichte der Europäischen Handball- Föderation (EHF). Der 60- Jährige war beim Wahlkongress in St. Wolfgang am Donnerstag der einzige Kandidat für die Nachfolge des Franzosen Jean Brihault und wurde von den Vertretern der 49 Nationalverbände per Akklamation gewählt. Er ist für die nächsten vier Jahre im Amt.