Österreicher fährt erstes elektrisches Rallye- Auto

Manfred Stohl, Rallye- Weltmeister der Gruppe N im Jahr 2000, sorgt am 6. November beim österreichischen Race of Champions in Greinbach für eine Weltpremiere: Der 44- jährige Wiener wird mit dem ersten elektrischen Rallye- Allradauto, das den bestehenden FIA- Regeln entspricht, an den Start gehen. Dabei handelt es sich um einen Prototypen, der unter der Bezeichnung STARD HIPER MK1 eingesetzt wird.