Österreich verpasst U21- EM trotz 0:0 in Spanien!

Wie bitter! Österreichs U21- Nationalteam muss weiter auf die Premiere bei einer Europameisterschaft warten. Die Schützlinge von Teamchef Werner Gregoritsch holten zwar am Dienstag im Play- off- Rückspiel für die EM 2017 in Polen beim großen Favoriten Spanien in Albacete ein achtbares 0:0, zogen aber nach dem 1:1 in St. Pölten am Freitag aufgrund der Auswärtstorregel den Kürzeren.