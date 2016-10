Österreich in Serbien: Vor 9 Jahren alles anders!

Sebastian Prödl mit Fieber, Erbrechen und Durchfall in Wien geblieben - also musste Teamchef Didi Constantini 2009 einen Tag vor dem Länderspiel in Belgrad gegen Serbien einen Innenverteidiger- Ersatz aus dem Hut zaubern. Und fand diesen im 18- jährigen Austrianer Aleksandar Dragovic.