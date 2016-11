Österreich- Grand- Prix erst am 9. Juli in Spielberg

Da der ursprünglich für 30. Juli vorgesehene WM- Lauf in Deutschland mangels einer finanziellen Einigung mit Chefvermarkter Bernie Ecclestone nicht stattfindet, kam es zu mehreren Verschiebungen im Juni und Juli. Der Europa- Grand- Prix in Baku findet nun erst am 25. Juni statt, womit es auch keine Kollision mit der FIA- Langstrecken- WM gibt, die am 17./18 Juni ihr traditionelles 24- Stunden- Rennen in Le Mans austrägt. Auch die Rennen in Silverstone (16. Juli) und in Ungarn (30. Juli) verschieben sich um jeweils eine Woche nach hinten.

Foto: GEPA

Gestartet wird die Saison traditionell am 26. März in Australien. Auch das WM- Finale am 26. November wurde abermals nach Abu Dhabi vergeben. Auf den anderen 18 Strecken wurde in der am Sonntag beendeten Saison mit der Rekordzahl von 21 Rennen ebenfalls schon gefahren. Bereits im Vorjahr hatte es wegen der finanziellen Probleme der Streckenbetreiber des Nürburgrings keinen Deutschland- GP gegeben. Heuer fand das Heimrennen von Weltmeister Nico Rosberg in Hockenheim statt, wo 2018 wieder gefahren werden soll.

Der F1- WM- Kalender 2017

26. März Australien Melbourne

9. April China Shanghai

16. April Bahrain Sakhir

30. April Russland Sotschi

14. Mai Spanien Montmelo/Barcelona

28. Mai Monaco Monte Carlo

11. Juni Kanada Montreal

25. Juni Europa Baku/Aserbaidschan

9. Juli Österreich Spielberg

16. Juli Großbritannien Silverstone

30. Juli Ungarn Mogyorod/Budapest

27. August Belgien Spa- Francorchamps

3. September Italien Monza

17. September Singapur Singapur

1. Oktober Malaysia Sepang

8. Oktober Japan Suzuka

22. Oktober USA Austin

29. Oktober Mexiko Mexiko- Stadt

12. November Brasilien Sao Paulo *

26. November Abu Dhabi Abu Dhabi

* = muss noch endgültig bestätigt werden