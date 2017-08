Österreich bezwingt Holland in Auswärtskrimi 78:71

Österreichs Basketball- Herren haben am Mittwochabend mit einem 78:71 (39:37) gegen die Niederlande in Amsterdam die WM- Vorqualifikation beendet. Sie holten damit in einem Krimi wohl noch Platz eins in der Gruppe B. Die Oranje- Auswahl müsste am Samstag in Albanien mit 49 Punkten Differenz gewinnen.