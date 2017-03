ÖFB- Youngster erhält Profivertrag bei den Bayern

Regelmäßig trainierte der Jungspund in den letzten Wochen mit den Profis. Einen prominenten Fürsprecher hat er. David Alaba ist ein guter Freund, der sich auch immer wieder um das Tiroler Talent kümmert. "Wir sind 2008 gemeinsam zu den Bayern gekommen. Sobald ich mit 18 meine eigene Wohnung gehabt habe, war er regelmäßig bei mir", erzählte Alaba. "Er ist wie ein kleiner Bruder für mich." Via Twitter gratulierte er auch gleich seinem Landsmann:

Friedl sei ein sehr guter Junge. "Jetzt beginnt es erst für ihn", meinte Alaba. Seinem sechs Jahre jüngeren Freund traut der Wiener aber sehr viel zu: "Er bringt sehr viel mit und kann mehrere Positionen spielen." Der ÖFB- U19- Akteur saß Ende Jänner in der Bundesliga gegen Werder Bremen erstmals auf der Bank. Noch gehört der Defensivspezialist aber zum Kader der A- Junioren des FC Bayern.

Foto: GEPA

Ancelotti von Entwicklung begeistert

Bei den Bayern hält man offenbar große Stücke auf den Linksverteidiger. "Er hat eine sehr gute Entwicklung gemacht", sagte Vorstandschef Karl- Heinz Rummenigge. Der Tiroler sei speziell bei der U19 in dieser Saison durch gute Leistungen aufgefallen. "Auch Trainer Ancelotti und die verantwortlichen Leute finden seine Entwicklung sehr positiv."

Foto: GEPA

In der Kampfmannschaft ist Marco Friedl, der am Donnerstag seinen 19. Geburtstag feiert, bisher nicht zum Einsatz gekommen. Als Linksverteidiger fungieren entweder ÖFB- Star David Alaba oder der Spanier Juan Bernat. "Er spielt auf einer Position, die gut besetzt ist, aber er hat durchaus Potenzial, bei Bayern zu spielen", urteilte Rummenigge.

Lob auch vom Co- Trainer

"Wir freuen uns, Marco langfristig an den FC Bayern gebunden zu haben. Er hat in unseren Nachwuchsteams hervorragende Leistungen gezeigt und sich zuletzt auch im Training der Profis bewiesen. Wir trauen ihm zu, sich beim FC Bayern durchzusetzen", schwärmt Co- Trainer Hermann Gerland vom Österreicher. "Die jüngste sportliche Entwicklung und insbesondere die Ergebnisse der U19 und U17 zeigen, dass wir mit unserer Nachwuchsarbeit auf dem richtigen Weg sind", so Gerland weiter.