ÖFB- U21- Kapitän Wydra: "Fühle mich mehr als Pole!"

Das erklärte der in Wien geborene Sohn polnischer Eltern in einem am Donnerstag veröffentlichten Interview mit der Online- Ausgabe der polnischen Sporttageszeitung "Przeglad Sportowy".

Diese Elf spielte noch vor wenigen Wochen im Qualifikations-Play-off â013 mit Dominik Wydra Foto: GEPA

"Wenn ich die Wahl hätte, würde ich für Polen spielen", sagte der 22- jährige Defensivmann in Diensten des deutschen Zweitligisten VfL Bochum. "Ich fühle mich mehr als Pole denn als Österreicher." Der ehemalige Rapid- Akteur verfügt allerdings über keinen polnischen Pass, will einen solchen eigenen Angaben nach aber beantragen.