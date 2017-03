ÖFB- U19 startet mit 3:0 in EM- Quali- Eliterunde

Österreichs U19- Nationalteam ist erfolgreich in die Eliterunde der EM- Qualifikation gestartet. Die Truppe von Teamchef Manfred Zsak feierte am Mittwoch im ersten Gruppe- 6-Spiel in Zlin gegen Schottland einen 3:0- Sieg und setzte sich gleich einmal an die Tabellenspitze. Im Letna Stadion trafen Kelvin Arase (8.), Arnel Jakupovic (65./Elfmeter) und Sandi Lovric (79./Elfmeter).