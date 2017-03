ÖFB- Teamcamp: Lukse abgereist - Kuster rückt nach

Altach- Torhüter Andreas Lukse ist am Samstag wegen Magenproblemen endgültig aus dem Camp der österreichischen Nationalmannschaft abgereist. An seiner Stelle wurde Markus Kuster vom Bundesliga- Abstiegskandidaten SV Mattersburg nachnominiert. Der 23- Jährige rückte Samstagmittag erstmals in seiner Karriere ins Teamcamp ein. Er sollte direkt ins Training einsteigen.