ÖFB- Team rutscht in FIFA- Weltrangliste weiter ab

Österreichs Fußball- Nationalmannschaft ist in der aktuellen FIFA- Rangliste auf Platz 30 abgerutscht. In der September- Ausgabe war die Koller- Truppe noch als 26. geführt worden. Von Österreichs Gruppengegnern in der WM- Qualifikation machte Georgien den größten Sprung, das sich um 15 Positionen auf den 122. Rang verbesserte. Wales rutschte zugunsten Spaniens aus den Top Ten und belegt nun Platz elf.