ÖFB- Juwel erhält Profivertrag bei Southampton

Vor einem Jahr wechselte der Niederösterreicher von der Rapid- Akademie auf die Insel. Dort hat sich der Innenverteidiger einen Stammplatz in der U18- Mannschaft von Southampton erkämpft. In Zukunft wird er auch dort zu bewundern sein und soll in den nächsten Jahren über die U23 den Sprung zum Premier- League- Team, das vergangenes Jahr auf Platz acht landete, schaffen.

Foto: GEPA

Klarer ist zudem auch ein wichtiger Bestandteil in Österreichs U17- Nationalmannschaft. Zuletzt durfte er sogar beim Sieg über die Schweiz die Kapitänsbinde tragen.